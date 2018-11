POL-WE: Angeblicher "Strommesser" bestielt Seniorin in Friedberg ++ Betrunken bei Unfall in Eichelsdorf ++ Einbruch in Steinfurth ++ Vor Gewinnauszahlung Geld gefordert ++ u.a.

Friedberg (ots) - Einbruch in Steinfurth

Bad Nauheim: Mit seiner Heimkehr verschreckte ein Hausbewohner am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr in der Straße Zum Alten Wasserturm vermutlich die Einbrecher, die sich irgendwann seit 06.40 Uhr Zutritt zu seinem Haus verschafft hatten. Die Täter konnten ins Haus gelangen, indem sie eine Fensterscheibe beschädigten. Im Haus durchsuchten sie diverse Räume nach Wertsachen und ließen mindestens zwei Uhren mitgehen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Versucht Tür aufzubrechen

Bad Vilbel: Im Brunnencenter in der Friedberger Straße in Dortelweil versuchten Unbekannte zwischen 17 und 19 Uhr am Mittwoch die Tür zu einem Kindergarten aufzuhebeln. Die Täter scheiterten, verursachten jedoch einen Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Vor Gewinnübermittlung Bezahlung gefordert

Bad Vilbel: Am Mittwoch meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank bei einer 37-jährigen Vilbelerin. Er berichtete ihr von einem Gewinn von 38.500 Euro. Der Anrufer versprach eine Übringung des Gewinns am gestrigen Donnerstag. Als er sich am Donnerstag meldete, forderte er jedoch den Kauf von Wertbons im Wert von 500 Euro, womit die Vilbelerin den Geldtransport zu ihr zahlen sollte. Die Vilbelerin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. "Wer etwas gewonnen hat, muss nichts dafür zahlen. Sollte doch jemand Geld von Ihnen fordern, so handelt es sich um einen Betrüger. Beenden Sie das Gespräch und übermitteln Sie auf keinen Fall Daten oder Wertsachen."

Tresor angegangen

Büdingen: Auf unbekannte Weise gelang es Tätern sich zu einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße Zutritt zu verschaffen. Gegen 03.30 Uhr heute Morgen bemerkten die Angestellten, dass Unbekannte sich am Tresor zu schaffen gemacht haben. Den Tätern gelang es allerdings nicht diesen zu öffnen. Irgendwann seit 18.30 Uhr am Donnerstagabend müssen die Unbekannten am Werk gewesen sein. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

"Strommesser" bestiehlt Seniorin

Friedberg: Bei einer Seniorin in der Leonhardstraße klingelte am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, ein Mann im Blaumann. Dieser gab vor den Strom messen zu müssen, da auf Starkstrom umgestellt werde. Die Unwahrheit dieser Nachricht erkannte die betagte Seniorin nicht und ließ den Mann seine Arbeit tun. Während er angeblich die Steckdosen vermaß, musste sie das Licht an und ausschalten. So schaffte es der Fremde unbemerkt mehrere Schränke und Behältnisse nach Wertsachen zu durchsuchen. Schmuck, Bargeld und Portemonnaies konnte er dabei zunächst unbemerkt entwenden. Gegen 14.30 Uhr verließ er die Wohnung. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Mann. Er wird als 1.80m groß, mit kräftiger Statur, dunkelblonden kurzen Haaren und bekleidet mit einem Blaumann beschrieben. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine rote Stofftasche dabei.

Spiegel abgetreten

Friedberg: Am Mittwoch, zwischen 18.40 und 20.30 Uhr, beschädigte ein Vandale den Außenspiegel eines grauen 3er BMW. Dieser stand in der Straße Am Seebach. Vermutlich durch einen Tritt ging der rechte Außenspiegel zu Bruch. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Gegen Baum gestoßen

Kefenrod: Auf der Kreisstraße 212 zwischen Wenings und Kefenrod geriet ein 19-jähriger Gederner am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, mit seinem PKW ins Rutschen. Das Auto kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. An Fahrzeug und Baum entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Unfall in Eichelsdorf

Nidda: Am frühen heutigen Freitagmorgen, gegen 05.20 Uhr kam es im Begegnungsverkehr in der Frankenstraße in Eichelsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Golf und einem Seat Ibiza. Der 62-jährige Fahrer des Golf aus Schotten steht im Verdacht unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Der 67-jährige Seatfahrer aus Schotten verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide PKW mussten mit erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Der 62-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten.

Auto Totalschaden - Fahrer flüchtig

Rosbach: Ihren roten Suzuki Splash stellte eine Bad Nauheimerin in der Nacht zum Freitag, gegen 01.30 Uhr, in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach ab. Als sie gegen 05.15 Uhr zum PKW zurückkam musste sie erhebliche Beschädigungen an dem Auto feststellen. Vermutlich fuhr ein LKW-Fahrer in einem zu engen Bogen auf ein Firmengrundstück und blieb dabei an dem am Fahrbahnrand geparkten PKW hängen. Der Suzuki drückte sich hierdurch gegen den Bordstein und schließlich noch darüber, so dass es zu erheblichen Beschädigungen an der Front des PKW kam. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

