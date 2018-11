POL-WE: Schaden an Stromkabeln in Bad Nauheim verursacht ++ Zeugen nach Sachbeschädigung und Unfallfluchten gesucht

Friedberg (ots) - Stromkabel durchtrennt

Bad Nauheim: Auf einer Baustelle in der Danziger Straße durchtrennte ein Unbekannter zwischen 12 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag ein dickes Stromkabel auf einer Länge von 60 Metern an mehreren Stellen. Vermutlich wollte er das Kabel stehlen und es so in handliche Stücke teilen. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Stromkabel abgerissen

Bad Nauheim: Von der Außenwand eines Geschäftes in der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen riss ein Unbekannter am gestrigen Dienstag, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr, ein Stromkabel ab und richtet dabei einen Schaden von etwa 300 Euro an. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Fiat verkratzt

Bad Nauheim: An der Beifahrertür eines grauen Fiat 500 verursachte ein Unbekannter am heutigen Mittwoch, zwischen 09.10 und 11.40 Uhr, in der Franz-Groedel-Straße einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wer die Tür auf der gesamten Länge verkratzte.

Unfallflucht

Karben: Am Dienstag, zwischen 09 und 10 Uhr richtete ein Unbekannter an einem schwarzen Ford Focus einen Schaden von rund 900 Euro am vorderen linken Kotflügel an. Da der Unfallverursacher flüchtete, bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise, wer den in der Hauptstraße in Okarben abgestellten Ford beschädigte.

Fahrer eines weißen LKW gesucht

Reichelsheim: Gegen ein schmiedeeisernes Hoftor in der Bingenheimer Straße stieß der Fahrer eines weißen LKW am Dienstagmorgen zwischen 10.30 und 11 Uhr. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-6001-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, der einfach davonfuhr.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau