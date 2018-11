POL-WE: Fahrrad in Butzbach geklaut? ++ Über die Insel in den Graben bei Karben ++ Zwei Verletzte bei Unfall bei Bad Nauheim ++ Unfallflucht in Butzbach ++ Schmuck und Bargeld in Altenstadt gestohlen

Friedberg (ots) - Bargeld und Schmuck gestohlen

Altenstadt: Bargeld und Schmuck gehören zur üblichen Beute, die Einbrecher machen, wenn sie ein Wohnhaus nach Wertsachen durchsuchen. Leicht zu transportieren und leicht "zu verwerten" handelt es sich um beliebtes Diebesgut. Auch An der Heiligen Pforte erbeuteten die Täter am gestrigen Dienstag genau diese Dinge. Zwischen 10.30 und 18.45 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf, gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten das komplette Haus. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Zwei Verletzte

Bad Nauheim: Vom Rödger Weg nach links auf den Zubringer zur Bundesstraße 3 bog ein 19-jähriger Butzbacher am Dienstagabend, gegen 19.05 Uhr, mit seinem Ford ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel eines 84-jährigen Bad Nauheimer. Auch ein im Kreuzungsbereich wartender Kleintransporter wurde bei der Kollision in Mitleidenschaft gezogen. Der Bad Nauheimerin und der Beifahrer des Butzbachers verletzten sich bei dem Unfall und mussten zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

*

Fahrrad in der Wolfengasse geklaut?

Butzbacher: Täter und Opfer nach einem vermuteten Diebstahl in der Wolfengasse sucht die Polizei. Am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein unbekannter Mann das Schloss eines Fahrrades - welches an einer Laterne befestigt war - mit einem Stein aufschlug und mit dem Fahrrad davonfuhr. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Unbekannte das Fahrrad klaute. Leider ist weder bekannt um was für ein Fahrrad es sich handelte, noch wem es gehörte. Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt, 1.70m groß, mit südländischem Erscheinungsbild, dunkler Winterjacke, dunkler Wintermütze und schwarzen Schuhen beschrieben. Um weitere Hinweise in dem Fall bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Gegen Ford gefahren

Butzbach: Im Roter Lohweg beging ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag Unfallflucht. Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr stieß der Unbekannte gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten schwarzen Ford Focus und fuhr anschließend davon. Am Ford entstand ein Schaden von mindestens 800 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

*

Über die Insel in den Graben

Karben: Am Ausbauende der Bundesstraße 3 fuhr eine 26-jährige Karbenerin am heutigen Morgen, gegen 03.50 Uhr, von Bad Vilbel kommend mit ihrem PKW über eine Verkehrsinsel und in den Graben. Am PKW und an einem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

