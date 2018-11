POL-WE: Einbrüche in Kefenrod - Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Friedberg (ots) - Am gestrigen Montag machte sich ein Einbrecher in Kefenrod zu schaffen. Inzwischen meldeten sich vier Betroffene bei der Polizei. Diese ermittelt und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachten konnten.

In ein Haus Am Hirtengarten und drei Häuser im Roseneck brach der Täter ein. In allen Fällen gelang es ihm gewaltsam ein Fenster zu öffnen und so ins Hausinnere zu kommen. Anschließend durchwühlte er Schränke und Behältnisse nach Wertsachen. Beute machen konnte der Täter nach bisherigen Feststellungen nicht. In einem Fall lässt sich die Tatzeit auf einen Zeitraum zwischen 18.50 und 19 Uhr eingrenzen. Da davon auszugehen ist, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelte, muss insgesamt von einer Tatzeit am Montagabend ausgegangen werden.

Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise, wer am Montagabend in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen konnte.

Wer selbst sein Haus bestmöglich vor Einbrechern schützen möchte, dem sei zum einen die Seite www.polizei-beratung.de und zum anderen die Möglichkeit der kostenlosen Kriminalpolizeilichen Beratung empfohlen. Diese führt Polizeihauptkommissarin Sylvia Jacob auf Anfrage durch. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 06031-601-153 mit ihr in Verbindung setzen.

