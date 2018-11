POL-WE: Ärgerlich - Fände das Jeder!

Friedberg (ots) - Wetteraukreis: Sie sind nur kurz unterwegs ein paar Besorgungen machen oder haben ihren PKW ganz normal vor ihrer Wohnanschrift stehen. Sie kommen zurück zum Auto und sehen den Schlamassel: Ein Schaden am Fahrzeug. Zunächst denken Sie vielleicht noch: "Nur" ein Kratzer / eine Beule - bis Sie die Rechnung der Werkstatt bekommen. Selbst kleine Schäden am Fahrzeug können teuer werden. Nicht immer übernimmt die Versicherung die Schäden oder stuft sie in den Schadenfreiheitsklassen, wenn Sie die Reparatur abrechnen. Denn: Der Verursacher des Schadens hat sich still und heimlich vom Acker gemacht - eine Unfallflucht begangen - steht nicht zu seinem Fehler. Unzählige Male passiert das landauf, landab jeden Tag - auch auf Mittelhessischen Straßen und Parkplätzen.

Die Polizei hat in diesem Zusammenhang genau zwei Bitten:

1) Wenn Sie selbst einen Unfall gebaut haben - bleiben Sie vor Ort, versuchen Sie den Geschädigten ausfindig zu machen und rufen Sie auf jeden Fall die Polizei, wenn das nicht gelingt. Unfallflucht ist eine Straftat - Punkte in Flensburg, ein Bußgeld und der drohende Entzug der Fahrerlaubnis sind aber nur eine Seite der Medaille. Überlegen Sie sich immer, dass es auch ihr Fahrzeug sein könnte, welches beschädigt wurde. Einen Zettel am beschädigten PKW hinterlassen reicht übrigens nicht - der könnte ja auch nass werden, wegfliegen oder unleserlich sein...

2) Wenn Sie einen Unfall beobachtet haben - stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung. Haut der Unfallverursacher ab, dann rufen Sie die Polizei. Auch Sie würden sich freuen, wenn ein Zeuge bei der Aufklärung des Unfalls hilft.

Für einige Unfallfluchten aus der Wetterau aus den letzten Tagen sucht die Polizei noch Zeugen. Vielleicht können Sie ja weiterhelfen:

Bad Nauheim: Im Keltenweg beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Freitag, zwischen 08.50 und 13.10 Uhr einen dort geparkten schwarzen 1er BMW an der vorderen Stoßstange. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wer für den Schaden von rund 500 Euro verantwortlich ist.

*

Bad Nauheim: Auf einem Parkplatz auf dem Gehweg der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen stand der graue VW Polo eines Anwohners, als gegen 17.55 Uhr am Montag ein Unbekannter im Vorbeifahren den Außenspiegel des PKW beschädigte. Um Hinweis in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Büdingen: An einem schwarzen Mercedes Vito verursachte ein Unbekannter zwischen 17 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Sonntag einen Schaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht Zeugen, die im Hanauer Weg in Eckartshausen hierzu Beobachtungen machen konnten.

*

Butzbach: Auf dem Marktplatz in Nieder-Weisel, vor dem Gemeindehaus, parkte eine Butzbacherin am Sonntag, gegen 16.30 Uhr ihren braunen Ford C-Max. Als sie am Montagmorgen, gegen 09.30 Uhr zum Fahrzeug kam, stellte sie eine erhebliche Beschädigung an rechten Fahrzeugseite des Ford fest. Wer für den Schaden von rund 1.500 Euro verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, um Hinweise.

*

Friedberg: Am Freitag, zwischen 06.40 und 14.35 Uhr, fuhr ein Parkplatznutzer auf dem Tegut-Parkplatz in der Anna-Klos-Straße gegen einen dort geparkten schwarzen Mercedes SLK und verursachte einen Schaden von rund 2000 Euro an der Fahrerseite hinten. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

*

Ranstadt: Den Verlierer einer Schaufel sucht die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0. Gegen 18.30 Uhr am Montagabend fuhr ein 26-jähriger Altenstädter mit seinem Seat über die auf der Fahrbahn der Kreisstraße 196 zwischen Ober-Mockstadt und Dauernheim liegende Schaufel und beschädigte seinen PKW. Kurz hinter der Einfahrt zum Neubaugebiet hatte ein Unbekannter diese vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung von seinem Gefährt verloren.

