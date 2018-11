POL-WE: Einbrüche in Kefenrod und Wolf ++ Haus brannte in Ober-Widdersheim ++ Falsche Polizeibeamte versuchen es immer wieder ++ Autofahrer bei Butzbach und auf der A45 prallen gegen Leitplanken ++ u.a.

Friedberg (ots) - Geschleudert

Autobahn 45: Abgeschleppt werden musste der Ford Fiesta eines 19-jährigen Rodenbachers, nachdem dieser am Montagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Gegen 15.30 Uhr geriet der PKW des Fahranfängers zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

*

Schaden durch Graffitis

Bad Nauheim: Am Sonntag, zwischen 17.20 und 18 Uhr, sprühte ein Unbekannter im Brückengartenweg in Steinfurth unter anderem die Zahlen "231" an eine Wand. Im Kirschgarten in Steinfurth fand sich die Zahlenkombination am Samstag an einem weißen Kleintransporter, der auf dem Parkplatz neben dem Sportfeld abgestellt war. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Einbrecher in Wolf

Büdingen: In der Wolbig trieb sich am Montagabend ein Einbrecher herum. Gegen 19.45 Uhr überraschte eine Seniorin den Täter, als sie nach Hause kam. Der Täter ergriff daraufhin unerkannt die Flucht. Vermutlich war er es, der auch zuvor in das Nachbarhaus der Seniorin eingebrochen war. Gewaltsam hatte sich der Täter auch zu diesem Haus Zutritt verschafft und es nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

*

Leitplanke erheblich beschädigt

Butzbach: Auf einer Länge von rund 60 Metern beschädigte eine Autofahrerin am Montagabend, gegen 21 Uhr die Leitplanke auf der Kreisstraße zwischen Ebersgöns und Oberkleen. Die 50-jährige Langgönserin kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte etwa 16 Felder der Leitplanke. Der Schaden an Planken und PKW beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Langgönserin blieb unverletzt.

*

Mercedes verkratzt

Gedern: Einen Schaden von rund 3500 Euro richtete ein Vandale zwischen 16 Uhr am Sonntag und 15.30 Uhr am Montag an einem schwarzen Mercedes CLS an, der im Kiefernweg abgestellt war. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise. Wer verkratzte die komplette rechte Fahrzeugseite des PKW?

*

Haus brannte in Ober-Widdersheim

Nidda: Gegen 13.15 Uhr am Montag bemerkten Bewohner in der Zeil den Brand ihres Doppelhauses. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, konnte aber aufgrund der fortgeschrittenen Brandentwicklung einen erheblichen Schaden am Haus nicht mehr verhindern. Dieser dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Zwei der Hausbewohner zogen sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurden von Rettungskräften behandelt. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Einbrüche in Kefenrod

Kefenrod: Im Laufe des gestrigen Montages verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Roseneck. Zwischen 06 und 22 Uhr durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten in dem Haus und ließen nach ersten Erkenntnissen Bargeld mitgehen. Auch Am Hirtengarten machten sich Einbrecher in einem Einfamilienhaus zu schaffen. Zwischen 18 und 19 Uhr müssen die Täter hier am Werk gewesen sein. Durch den Wintergarten kamen die Täter, die das komplette Haus durchwühlten. Ob sie Beute machen konnten ist noch unklar. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Jeden Tag ein anderer örtlicher Schwerpunkt - jeden Tag die gleiche Masche

Wölfersheim: Rumänische Einbrecher seien festgenommen worden, berichtete am Montagabend eine Anruferin mehreren Seniorinnen und Senioren und gab sich dabei als Polizistin aus. Die Täter hätten die Anschrift der Senioren dabeigehabt, weshalb nun die Gefahr bestünde, dass auch bei ihnen eingebrochen wird. Glücklicherweise fielen die vielen am späten Abend durch den Anruf aufgeschreckten Seniorinnen und Senioren nicht auf den Betrugsversuch herein. Bei der Polizistin handelte es sich nämlich um eine Betrügerin, die den Senioren mit ihren Erzählungen Angst machen wollte, um sie dazu zu bewegen ihre Wertsachen an die angebliche Polizei auszuhändigen. Die richtige Polizei sammelt niemals Wertsachen ein, um sie vor angeblichen Einbrechern in Schutz zu bringen. Wer einen solch dubiosen Anruf erhält, sollte sofort auflegen und die richtige Polizei informieren.

