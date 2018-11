POL-WE: Einbruch in Getränkemarkt in Klein-Karben ++ Brandermittlungen Ober-Widdersheim

Friedberg (ots) - Zigaretten gestohlen

Karben: Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, gelangten Einbrecher zwischen 20 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Dienstag in einen Getränkemarkt in der Industriestraße in Klein-Karben. Die Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen, die sie in noch unbekannter Menge aus dem Kassenbereich entwendeten. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

*

Brandermittlungen

Nidda: Nach dem Brand eines Doppelhauses in Ober-Widdersheim am Montagmittag haben die Brandermittler am heutigen Dienstag die Brandstelle begutachtet. Vermutlich entstand der Schaden in sechsstelliger Höhe aufgrund einer Unachtsamkeit eines Hausbewohners. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell