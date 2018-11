POL-WE: Stopp Polizei - Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen

Friedberg (ots) - Sie finden täglich statt, sie haben unterschiedlichste Zielrichtungen, sie nehmen alle ins Visier - egal mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind und sie sind meist bei denen nicht beliebt, die gerade davon betroffen sind: Kontrollen. Auf drei Kontrollstellen lag gestern in der Wetterau der Fokus der Beamten. In Butzbach, Rockenberg und Münzenberg kontrollierten sie zu verschiedenen Zeiten.

Der Verkehrsdienst Wetterau hatte die Unterstützung von Kollegen der Bereitschaftspolizei bei den Kontrollen von 09 bis 11.30 Uhr in Rosbach (B455/Bornweg) und von 12.30 bis 15.30 Uhr (Butzbacher Straße) bei den Kontrollen in Münzenberg. Neben den Klassikern, wie dem fehlenden Sicherheitsgurt und der Nutzung des Handys während der Fahrt, legten die Kontrolleure bei den winterlichen Witterungsbedingungen auch ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Insgesamt 22 Autos, 8 LKW und die jeweiligen Insassen unterzogen die Beamten einer ganzheitlichen Kontrolle. In 17 Fällen mussten die Fahrer Verwarnungsgelder zahlen, in 6 Fällen wurden die Fahrer mit dem Handy in der Hand erwischt, 8 Fahrzeugführer müssen in den nächsten Tagen die Reparatur ihrer Beleuchtung bei der Polizei nachweisen. Alles in allem zwei Routinekontrollen mit leider Routineergebnissen.

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Butzbach kontrollierten Beamte der Polizeistation Butzbach in der Nacht zum Dienstag in der Griedeler Straße in Butzbach. Auch einige Autofahrer fanden sich in der Kontrolle wieder, die aber in der Hauptsache dem Schwerverkehr galt. Die Kontrolleure überprüften die Einhaltung des Nachtfahrverbotes für LKW, welches dort von 22 bis 06 Uhr gilt. Ein Bußgeld von 75 Euro kommt auf die 13 LKW-Fahrer zu, die die Strecke ohne Erlaubnis passierten und zwischen 22.20 und 00.50 Uhr von den Kontrolleuren erwischt wurden.

Weitere Kontrollen, auch des Nachtfahrverbotes, folgen.

