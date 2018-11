POL-WE: Tatverdächtiger nach Raubüberfallen auf Tankstellen in Büches und Düdelsheim in Untersuchungshaft

Friedberg (ots) - Büdingen: Zwei Raubüberfälle auf Tankstellen binnen weniger Tage beunruhigten vor einigen Wochen die Büdinger. Nach umfangreichen Ermittlungen sitzt nun ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Am 28.September, gegen 21.20 Uhr, betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Hauptstraße in Düdelsheim und drohte dem Kassierer unter Vorhalt eines Brotmessers. Der Täter forderte das Geld aus der Kasse, mit welchem er schließlich die Flucht ergriff.

Am 03. Oktober dann ein ähnlicher Vorfall in der Frankfurter Straße in Büches. Ein Täter, der später ähnlich dem Täter in Düdelsheim beschrieben wird, betrat kurz vor Schließung der Tankstelle, gegen 20.55 Uhr, den Verkaufsraum. Mit einer Pistole bewaffnet forderte er von der Mitarbeiterin das Geld aus der Kasse. Als der Tankstelleninhaber den Vorfall bemerkte und aus einem Nebenraum dazukam, folgte ein Gerangel zwischen dem Täter und dem Inhaber. Dabei ließ der Täter die Waffe fallen und ergriff die Flucht. Die Waffe - eine Schreckschusspistole - konnte sichergestellt werden.

In beiden Fällen folgten diverse Spurensicherungsmaßnahmen und Zeugenbefragungen. Ein 17-Jähriger geriet in Tatverdacht, konnte vorläufig festgenommen werden. Aufgrund eines - wie sich später herausstellt - falschen Alibis, welches ihm ein Verwandter gab, musste er jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden. In der vergangenen Woche kam der 17-Jährige dann doch in Untersuchungshaft. Seine DNA verriet ihn. Sie konnte an relevanten Gegenständen am Tatort aufgefunden werden.

Die Polizei prüft nun, ob der aus Eritrea stammende 17-jährige Büdinger auch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.

