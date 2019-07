Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Ausheben von Kanaldeckeln

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Samstag, den 06.07.2019, auf Sonntag, den 07.07.2019, wurden im Bereich der Gartenfeldstraße 12 - 23 in Hermeskeil insgesamt 5 Kanaldeckel aus der Fahrbahn gehoben, sodass die Sicherheit des Straßenverkehrs schwer beeinträchtigt war. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer "06503/9151-0" oder per E-Mail "pihermeskeil@polizei.rlp.de". ---

Rückfragen bitte an: PI Hermeskeil / Tel. 06503/9151-0 o. E-Mail:

pihermeskeil@polizei.rlp.de



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell