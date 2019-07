Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsverstößen im Bereich Am Moselufer gesucht

Trier - Konz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.10- 01.25 Uhr kam es auf der Bundesstraße 51 von Konz kommend in Fahrtrichtung Trier zu mehreren Verkehrsverstößen durch den Fahrer eines schwarzen Renault Clio. Dabei fuhr der Fahrer u. a. mehrfach in den Gegenverkehr. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit einem der Fahrzeuge. Mögliche betroffene Personen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen.

