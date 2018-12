POL-PDKL: Handydiebstahl in Drogeriemarkt

Lauterecken (ots) - Am Freitag um circa 13 Uhr ist einer Frau ihr Smartphone aus der getragenen Handtasche entwendet worden. Sie befand sich zu dieser Zeit beim Einkaufen im Drogeriemarkt. Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein schwarzes Samsung Galaxy S4. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizeidienststelle in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 in Verbindung setzen.

