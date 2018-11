POL-PDKL: Betrunkener schlägt Mann in Gaststätte

Lauterecken (ots) -

Ein 41-jähriger Mann hat am Donnerstagabend einen Mann mittels eines Faustschlages verletzt. Der Schläger gab gegenüber der Polizei an, dass er sich in der Gaststätte beschweren wollte, da er letzte Woche mit dem Essen unzufrieden war. Ein Atemalkoholtest verlief bei ihm positiv. Einen Drogenschnelltest lehnte der 41-Jährige ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell