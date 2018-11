POL-PDKL: Unfallflucht

Kusel (ots) - Am Mittwoch, dem 28.11.2018, gegen 11.30 Uhr fuhren zwei Lkw hintereinander in der Trierer Straße in Richtung Konken. In Höhe des Gymnasiums halten beiden an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Das vordere Fahrzeug rollte auf der abschüssigen Fahrbahn zurück und berührt den dahinter stehenden LKW. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Ausmaße der beteiligten Fahrzeuge ist es denkbar, dass der Fahrer den Anstoß nicht bemerkt hat. Nach Aussage des zweiten Lkw-Fahrers handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Sattelschlepper mit Anhänger, welcher einen Frachtcontainer geladen hatte

Rückfragen bitte an:



PI Kusel



Telefon: 06381/919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell