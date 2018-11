POL-PDKL: 84-Jährige lässt sich nicht verlocken

Lauterecken (ots) -

Eine 84-jährige Frau ist am Dienstag nicht auf den Anruf einer vermeintlichen Anwaltskanzlei eingegangen. Sie rief nicht die ihr genannte Telefonnummer an, sondern verständigte die Polizei. Eine Frau hatte sich am Telefon als Mitarbeiterin eines Rechtsanwaltes ausgegeben. Sie erklärte der Seniorin aus der Verbandsgemeinde Meisenheim, dass sie bei einem Glückspiel einen Preis gewonnen habe. Welche Nachteile der Anruf auf der dubiosen Telefonnummer gehabt hätte, hat die 84-Jährige nicht ausprobiert. Die Polizisten lobten ihr umsichtiges Verhalten.

