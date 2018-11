POL-PDKL: Wildunfälle

Lauterecken (ots) -

Fünf Fahrzeugführer haben am Dienstag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Lauterecken Kollisionen mit Wildtieren gehabt. Unfälle mit Rehwild wurden in vier Fällen registriert. In lediglich einem Fall wechselte ein Wildschwein über die Straße. Als um 07:10 Uhr auf der L 368 zwischen Hinzweiler und Aschbach zwei Rehe die Straße querten, wurde das zweite Tier vom PKW erfasst, lief allerdings dennoch weiter. Der Fahrzeugführer hatte jedoch vor Schreck das Lenkrad nach links verzogen und touchierte die Schutzplanken neben der Straße. Hierbei entstanden Schäden im Frontbereich sowie auf der Fahrerseite. Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrzeugführer bestrebt sein sollten, auf der Fahrbahn zu bleiben. Ausweich- und Bremsmanöver stellen beim Wildunfall das höchste Risiko dar. Die vier weiteren Schadensereignisse 27.11.2018, 06:20 Uhr, B 420, nahe Meisenheim, Reh - PKW. Reh verendete an der Unfallstelle 14:40 Uhr, L 369 zwischen Kollweiler und Jettenbach, Reh - PKW, Reh verendete 16:45 Uhr, L 373, zwischen Kappeln und Löllbach, Reh - PKW, Reh verendete 22:00 Uhr, B 270, Höhe Langweiler, Wildschwein - PKW. Das Tier lief nach der Kollision in den Wald davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell