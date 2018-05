POL-PPKO: Koblenz - Zwei Brände innerhalb von 30 minuten - Nur Sachschaden, keine Verletzten

Koblenz (ots) - Am heutigen Mittwoch, 02.05.2018, gegen 10.30 Uhr, wurde über die Einsatzleitung der Feuerwehr der Polizei Koblenz zunächst ein Wohnungsbrand im Bubenheimer Weg in Koblenz gemeldet. Nach ersten Feststellungen war es in der Küche einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Feuer gekommen, welches durch die Feuerwehr Koblenz bereits kurz nach deren Eintreffen gelöscht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Wohnungsinhaber kam erst während des laufenden Feuerwehr- und Polizeieinsatzes von einem Besorgungsgang zurück.

Gegen 10.55 Uhr wurde ein weiterer Brand, diesmal in der Koblenzer Brunnenstraße gemeldet. Nach ersten Feststellungen war es im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand an einem Stromverteilerkasten gekommen. Auch hier war die Feuerwehr Koblenz schnell in der Lage, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf das Haus zu verhindern. Genau wie im bubenheimer Weg wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die genauen Brandursachen in beiden Fällen sind bislang unklar, die Kriminalpolizei Koblenz hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, da beide Brandorte für die Ermittler noch nicht begehbar waren.

