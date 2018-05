POL-PPKO: Einbrüche in Koblenzer Jugendtreff

Koblenz (ots) - Gleich zwei Mal wurde am gestrigen Sonntag, 29.04.2018, in den Jugendtreff in der Trierer Straße in Koblenz eingebrochen. Der erste Einbruch erfolgte um 0.44 Uhr. Der oder die Täter hebelten zuerst ein Kellerfenster und anschließend ein Fenster an der Hinterseite des Gebäudes auf. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst, der den Täter an der weiteren Tatausführung hinderte.

Gegen 22.35 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch. In diesem Fall wurde das gleiche Fenster, wie in der Nacht zuvor zum Einstieg genutzt. Es wurde eine Playstation gestohlen. Auch hier wurde der akustische Alarm ausgelöst. Zeugen bemerken daraufhin eine männliche Person, die sich schnellen Schrittes vom Jugendtreff entfernte. Diese wurde wie folgt beschrieben: zwischen 170 cm und 180 cm groß, schlanke Figur, dunkel gekleidet, trug Kapuze oder Maske. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

