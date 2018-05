POL-PPKO: Koblenz - Betrunkener gefährdet Verkehr auf der B9

Koblenz (ots) - Mit empfindlichen Konsequenzen muss ein 20-jähriger Koblenzer rechnen, der am frühen 01. Mai 2018 zu Fuß auf der B9 unterwegs war. Der Mann war gegen 06.00 Uhr von mehreren Verkehrsteilnehmern etwa in Höhe der Friedrich-Mohr-Straße gemeldet worden.

Die meldenden Autofahrer mussten ihm mit teilweise riskanten Fahrmanövern ausweichen. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich wurde der Mann angetroffen. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, reagierte der augenscheinlich deutlich Angetrunkene mit wüsten Beleidigungen in Richtung der Beamten.

Letztlich musste er, da er gegenüber der Polizeistreife deutlich machte "auch in Zukunft zu machen, was er will", in Gewahrsam genommen und in einer Zelle im Polizeipräsidium ausgenüchtert werden.

Aufgrund der von ihm verursachten Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen der Beleidigungen gegen die Beamten erwarten ihn nun gleich mehrere Strafanzeigen. In Rechnung gestellt wird ihm wohl außerdem die Reinigung des von ihm verschmutzten Funkwagens.

Rückfragen bitte an:



Uli Hoppen

Pressesprecher

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell