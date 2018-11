Osnabrück (ots) - Der Osnabrücker Polizei wurde ein besonderer Fall der Sachbeschädigung angezeigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 25.000 Euro, betrifft vier Wohnungen und zwingt einen Bewohner, seine Wohnung zu verlassen. Was war passiert? Zwischen dem 07.11.2018 und dem 09.11.2018 hatte sich eine unbekannte Person Zugang zu einer leerstehenden Wohnung in der Rappstraße verschafft. In den Räumen war dann das Wasser angestellt worden, das dann über mehrere Stunden unkontrolliert auslief. Vier Wohnungen sind von dem entstandenen Wasserschaden betroffen, ein Mieter muss seine Wohnung verlassen, bis die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 9773540.

