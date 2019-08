Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Kollision mit drei Fahrzeugen

Eine 35 Jahre alte Renault-Fahrerin übersah am Sonntag gegen 12:00 Uhr, dass ein vorausfahrender 22-Jähriger Ducati-Fahrer an der Kreuzung Heilbronner Straße/ Onolzheimer Hauptstraße hinter weiteren Fahrzeugen anhalten muss. Durch die Wucht des Aufpralls wird das Motorrad auf ein davor befindlichen PKW der Marke Skoda eines 64-Jährigen aufgeschoben. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Sachschaden von rund 18.500 Euro.

Die Polizei Bühlertann sucht Zeugen unter Telefon 07973 5137.

Ilshofen: Von Straße abgekommen

Am Samstag gegen 16:30 Uhr war ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer auf der L2218 in Richtung Crailsheim unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Haller Straße kam der Audi auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr auf einer Strecke von etwa 50 Metern ein Maisfeld und blieb dann am dortigen Waldrand stehen. Offenbar war der Fahrer einem Tier ausgewichen und daraufhin von der Fahrbahn abgekommen.

Michelbach an der Bilz: Gleitschirmflieger landet in Baum

Am Sonntag gegen 14:00 Uhr startete ein 50-jähriger Gleitschirmpilot auf dem Einkorn. Aufgrund des Windes wurde er von dem ursprünglich geplanten Landeplatz weggetrieben und wurde in Richtung eines Hangs gedrückt. Dort blieb er in den Bäumen hängen. Die Feuerwehr Michelbach war im Einsatz um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. An dem Gleitschirm entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Mainhardt: Motorrad vs. Auto

Ein 75-jähriger Skoda-Fahrer war am Sonntag gegen 15:00 Uhr auf der K2582 in Richtung L1050 unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er nach links in Richtung Öhringen abbiegen. Dabei übersah er eine 25-Jährige auf einem Yamaha-Motorrad, welche auf der L1050 in Richtung Mainhardt fuhr. Trotz eingeleiteter Notbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW. Dabei wurde die 24-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

