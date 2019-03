Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer Ruhestörung durch Seniorinne (03-2003)

Speyer (ots)

20.03.2019, 01.00 - 02.00 Uhr Zu einer nicht ganz alltäglichen Ruhestörung wurde die Polizei in der Nacht zum Mittwoch gerufen. In einem Seniorenheim ließen sich zwei Bewohnerinnen laut Auskunft eines Angestellten nicht beruhigen. Vor Ort stellte die Streife fest, dass zwei Seniorinnen im Alter von 89 und 92 Jahren in einen lautstarken Streit geraten waren. Wie dieser verbale Konflikt entstanden ist, konnte keine der beiden Frauen angeben. Beide wurden in einem klärenden Gespräch zur Ruhe ermahnt und zeigten sich einigermaßen einsichtig.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell