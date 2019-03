Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fünf Fahrzeuge beschädigt- Zeugen gesucht (52-1903)

Speyer (ots)

19.03.2019, 1955 Uhr Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße. In Höhe der Hausnummer 17 streifte er fünf hintereinander am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge. An allen Fahrzeugen entstand Schaden am Außenspiegel. Gesamtschaden ca. 2000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Mitteilerin hörte vom ihrem Balkon aus einen lauten Knall, konnte den Unfall selbst aber nicht sehen und keine Angaben zu dem Verursacher machen. Sie konnte aber hören wie sich auf der Straße zwei vermutlich männliche Personen darüber unterhielten, dass es sich beim Unfallverursacher um einen weißen Kleinwagen handelt. Einer der Personen hatte einen kleinen Hund mit einem Leuchthalsband dabei. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer, Tel. 06232/1370, in Verbindung zu setzten.

