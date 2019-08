Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann im Ausnahmezustand verletzt Bruder leicht - Fahrraddiebe geflüchtet - Unfälle

Burgstetten: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 34-jähriger Mann tauchte am Montag kurz nach Mittnacht unerwartet am Wohnhaus seiner Eltern auf. Er verhielt sich psychisch auffällig und trat gegen die Türe. Nachdem er die Türe eingeschlagen hatte verschaffte er sich Zugang und ging auf seinen Bruder los. Er schlug auf ihn ein und biss ihn ins Gesicht. Der aggressive Mann war nicht zu beruhigen, weshalb er von der Polizei unter Anwendung von Zwang in Gewahrsam und später in eine Fachklinik verbracht wurde. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich und beleidigte die Beamten fortwährend.

Alfdorf-Adelstetten: Fahrräder entwendet

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr zwei Männer, die in der Mutlanger Straße zwei Fahrräder entwendeten und damit flüchteten. Der Zeuge fuhr den Dieben in Richtung Maierhofweg mit dem Auto hinterher und erreichte die Männer, als sie in Richtung Haselbach fuhren. Letztlich ließen die Diebe die Räder stehen und flüchteten zu Fuß. Ein Dieb war ca. 30 und sein Komplize ca. 40 Jahre alt. Beide trugen einen Dreitagesbart. Der Ältere hatte schütteres Haar und war mit einem roten T-Shirt und blauem Pullover bekleidet. Der etwa 30-Jährige war mit einem Langarmshirt bekleidet und hatte lange Haare. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schwaikheim: Unfall auf B 14

Ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 22 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart und wollte diese an der Anschlussstelle Winnenden-Süd verlassen. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle, schleuderte über die Fahrbahn und kam hier zu Stehen. Als er an den Fahrbahnrand fahren wollte stieß er mit einer nachfolgenden Fahrerin eines Pkw Daihatsu zusammen. Die Autofahrerin musste letztlich von der Feuerwehr aus ihrem Pkw geborgen werden. Anschließend wurde die 20-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Unfallautos waren nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt.

Waiblingen: Abbiegeunfall

Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai bog am Sonntag von der Waiblinger Straße links in den Mühlweg ein. Hierbei stieß er mit einem entgegengekommenen Pkw Mitsubishi zusammen, dessen Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

