POL-NE: Verdacht des Diebstahls - Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Mountainbikes (Fotos anbei)

Am Donnerstag (11.07.), gegen 02:40 Uhr, fiel Polizisten der Wache Neuss an der Erprather Straße ein dunkel gekleideter Radfahrer auf, der beim Erblicken des Streifenwagens ziemlich nervös reagierte und über einen angrenzenden Waldweg flüchtete. Im Bereich Erprather Straße / Aurinstraße konnten die Beamten den 33-jährigen Neusser stoppen und kontrollieren. Er verstrickte sich in Widersprüche zur Herkunft des schwarzgrünen Mountainbikes vom Typ "Serious Rockwell", so dass der Verdacht aufkam, dass es gestohlen sein könnte. Die Polizisten stellten das Rad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Neusser ein, der seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen musste.

