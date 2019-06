Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Frontalzusammenstoß mit Senior - wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Donnerstag, 13.06.2019, 20:10 Uhr, befand sich ein 87-jähriger Mann auf dem Gehweg eines Hauses an der Kahlertstraße, um Hausmüll in eine der Tonnen zu entsorgen. Dort kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus Richtung Innenstadt kommend auf dem Gehweg in Fahrtrichtung B 61 unterwegs war (siehe Pressebericht vom 14.06.)

Der unbekannte Radfahrer prallte frontal gegen den Senior, der zu Fall kam und sich infolgedessen schwer verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Auf der B 61 fuhr er in Richtung Bielefeld weiter.

Der 87-jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Städtische Klinikum Gütersloh gebracht.

Die Polizei hat nun ein Phantombild des Täter im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt (https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/guetersloh-gefaehrliche-koerperverletzung ) und fragt:

Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Der Täter soll etwa 40 Jahre und 180 Zentimeter sein, sein Erscheinungsbild ist osteuropäisch.

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh entgegen, Telefon 05241 869-0.

