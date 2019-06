Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieb tritt und schlägt um sich

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Mittwochmorgen (25.06., 6.30 Uhr) beobachtete der Mitarbeiter einer Tankstelle am Nordring 99 einen Mann und zwei Frauen beim Diebstahl von zwei Flaschen Motoröl. Das Trio entfernte sich nach diesem Diebstahl vom Gelände dieser Tankstelle und ging zu einer angrenzenden am Nordring 107. Hierhin folgte den Tätern auch der Betreiber der ersten Tankstelle und sprach das Trio in dem dortigen auf den Diebstahl des Motoröls an.

Der beschuldigte Mann reagierte darauf sofort sehr aggressiv, zudem schlug und trat er um sich und beleidigte den Zeugen. Zusammen mit einem weiteren Zeugen gelang es, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten festzuhalten. Währenddessen flüchteten die beiden Frauen zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beschuldigte - ein 31-jähriger Mann aus Harsewinkel - wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache Gütersloh gebracht.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell