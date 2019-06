Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwer verletzte Fahrradfahrerin in Verl - Nachtrag

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Montag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Chromstraße in Verl. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4305243) Eine 62-jährige Fahrradfahrerin aus Verl wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Am Dienstagabend (25.05.) verstarb die Dame an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.

