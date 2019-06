Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Pflanzen auf Maisacker beschädigt

Freren (ots)

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen wurde ein Maisacker mit einem bislang unbekannten Fahrzeug befahren. Mehrere Jungpflanzen sind dadurch zerstört worden. Die Ackerfläche war von der örtlichen Jägerschaft mit einem Wildzaun, in Form eines Kunststoffseils mit integrierten Stromlitzen, umgeben. Sämtliche Stützpfosten des Zaunes und das Seil sind ebenfalls zerstört worden. Der Täter dürfte die Ackerfläche aus Richtung Lengerich, von der Straße Zum Windmühlenberg erreicht haben. Der Tatort befindet sich zwischen der Straße Am Steinkamp in Freren und der Straße Zum Windmühlenberg in Lengerich. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte bei ca. 800 Euro liegen. /mal

