Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Lkw-Fahrer gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag, gegen 09.00 Uhr, überholte ein hier bekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 70 zwischen der Mülldeponie "Venneberg" und der Ortschaft Lünne einen Lkw mit Anhänger mit weißer Plane. Während des Überholvorganges scherte der Lkw ebenfalls nach links aus, so dass das überholende Auto nach links von der Fahrbahn gedrängt wurde, um so einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Lkw-Fahrer entfernte sich vom Ort. Es ist lediglich bekannt, dass an dem Lkw ein "ST"-Kennzeichen angebracht war. Der Lkw-Fahrer, sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzten. /mal

