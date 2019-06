Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Transporter-Aufbruch

Lingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 0.15 Uhr und 3.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, die Fahrertür eines Kleintransporters an der Straße zum Heidhof aufzubrechen. Der VW Transporter stand in unmittelbarer Nähe des Bahnüberganges. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591) 870 bei der Polizei in Lingen zu melden. /mal

