POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnhaus

Haren (Ems) (ots)

Am Montag brachen bislang unbekannte Täter zur Tageszeit in ein Wohnhaus am Telgenkamp in Haren ein. Zwischen 15.30 Uhr und 18.50 Uhr gelangten sie über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und suchten in der Küche nach Bargeld. Ein mittlerer dreistelliger Betrag wurde gestohlen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 in Verbindung zu setzen. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell