Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 26-jähriger Sozius bei Motorradunfall verletzt

Meppen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in der Straße An der Bleiche zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Der 27-jährige Fahrer und sein 26-jähirger Sozius waren mit dem Motorrad in Richtung Markstiege unterwegs. Der Motorradfahrer beschleunigte sein Krad, wobei das Vorderrad leicht abhob und beide Personen zu Boden stürzten. Der Mitfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

