Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Carport in Brand

Lathen (ots)

Heute Nacht geriet in der Fallerslebenstraße aus noch ungeklärter Ursache der Carport eines Mehrfamilienhauses in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine Terrassenüberdachung über und zerstörte ein Kunststofffenster. Auch eine Gartenhecke wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf das Haus verhindern. Ein 32-jähriger Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell