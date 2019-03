Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Rostock

Rostock (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige griffen am 03.03.2019 in der Gutenbergstraße einen 27-jährigen Rostocker an und verletzten ihn dabei.

Gegen 04:20 Uhr sprachen zwei Männer und eine Frau den 27-Jährigen und seine Begleitung in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Dierkow-Zentrum an. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung griff einer der Tatverdächtigen den Rostocker unvermittelt an. Dabei wurde der 27-Jährige am linken Bein verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Ob der Tatverdächtige dabei einen Gegenstand benutze, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt in Richtung Hannes-Meyer-Platz.

Die mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- männlich und ca. 25 bis 30 Jahre alt - dunkle Bekleidung - Piercing an der Unterlippe und der Augenbraue

Tatverdächtiger 2:

- männlich und ca. 25 bis 30 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - schlanke Gestalt und blonde Haare - dunkle Bekleidung

Tatverdächtige 3:

- weiblich und ca. 25 bis 30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Gestalt und schwarze lange Haare - dunkle Bekleidung

Die Rostocker Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am 03.03.2019 zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich der Gutenbergstraße / Höhe Straßenbahnhaltestelle Dierkow-Zentrum Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung des Falls von Bedeutung sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



