Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannter Tatverdächtiger bricht zur Mittagszeit in Apotheke ein - die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen

Aachen (ots)

Heute Nachmittag (08.04.2019) wurde der Polizei gegen 14.25 Uhr ein Einbruch in die Rats- Apotheke am Rathausplatz in Richterich gemeldet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt in die zur Mittagszeit geschlossene Apotheke. Er entwendete Bargeld und Medikamente und floh anschließend mit dem Diebesgut. Die Polizei hat die Fahndung aufgenommen. Der Tatverdächtige soll ca. 1,70 bis 1,80 m groß sein und zwischen dreißig und vierzig Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, eine normale Statur und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. (pw)

