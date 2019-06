Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfallflucht am EDEKA-Markt

Haren (Ems) (ots)

Bereits am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein anthrazitfarbener VW Golf Sportsvan auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Brinkerweg in Haren angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter (05932) 72100 zu melden. /mal

