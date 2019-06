Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Busbahnhof, Konrad-Potts-Allee/ Graffitischmierer unterwegs

Coesfeld (ots)

In den vergangenen Tagen waren in Senden Graffitischmierer unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich in der Lüdinghauser Wache zu melden: 02591/7939

Beschmiert wurde Wände des Busbahnhofs sowie eine Ruhebank, Schilderpfosten und ein Mülleimer am Kanal. Entdeckt wurden die Beschädigungen in den vergangenen Tagen.

