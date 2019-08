Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Schwäbisch Hall (ots)

Gegen 9:30 Uhr meldete eine Anwohnerin der Rippergstraße am Montag, dass ihr Sohn derzeit an einer akute Psychose leide und in der Wohnung randalieren würde. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen wurde bereits festgestellt, dass der 29-Jährige Gegenstände auf die Straße warf. Da zwischenzeitlich zu befürchten war, dass der Mann ein Messer oder eine Schere bei sich führt und diese gegen sich oder Polizeibeamte einsetzen könnte, wurden weitere Polizeikräfte hinzugeführt, darunter auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos. Nachdem sämtliche Versuche den Mann zur Aufgabe zu bewegen gescheitert waren, wurde er durch die Polizei festgenommen. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell