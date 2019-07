Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Juist - Fahrrad gestohlen Norden - Automat aufgebrochen

Altkreis Norden (ots)

Juist - Fahrrad gestohlen: In der Nacht zum 01.07.2019 wurde in Juist ein Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad der Marke Giant, Farbe schwarz mit gelben Streifen und Schutzblechen, stand zur Tatzeit in der Hammerseestraße, war jedoch nicht angeschlossen. Bei dem beigefügten Bild handelt es sich um eine ähnliche Ausführung. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Juist, 04935,1210, erbeten.

Norden - Automat aufgebrochen: Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch, 10.07.2019, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 11.07.2019, 20.45 Uhr, in Norden einen Zigarettenautomaten auf. Dieser stand in der Rheinstraße. Vornehmlich am Geldscheinfach wurde von den Tätern derartig mit einem unbekannten Werkzeug manipuliert, dass ein hoher Sachschaden entstand. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

