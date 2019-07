Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Frontspoiler abgebaut Wittmund - PKW zerkratzt Holtgast - Kennzeichen entwendet Neuharlingersiel - Sachbeschädigung

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Frontspoiler abgebaut: Unbekannte Täter bauten in Wittmund von einem grauen Opel Insignia den Frontspoiler ab und entwendeten diesen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 07.07.2019, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 10.07.2019, 16.00 Uhr. Das Fahrzeug stand zu der Zeit im Blumenweg unter einem Carport. Der Spoiler wurde von den Tätern fachgerecht demontiert und mitgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Wittmund - PKW zerkratzt: Bei einer Bäckerei in Wittmund wurde ein PKW VW Up zerkratzt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 11.20 Uhr nur für wenige Minuten. In der Zeit begaben sich unbekannte Täter zu dem Fahrzeug und führten die Beschädigung am Lack mit einem unbekannten Werkzeug aus. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Holtgast - Kennzeichen entwendet: Von einem VW Polo wurden in der Nacht zu Mittwoch, 10.07.2019, von unbekannten Tätern die beiden Kennzeichen abgebaut und entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in Holgast an der Norder Landstraße auf einem Parkplatz. Das Kennzeichen lautet: WTM-SF 69. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Neuharlingersiel - Sachbeschädigung: Unbekannte Täter zerstörten in der Straße Großmargens, Neuharlingersiel, eine Bushaltestellte. Zwischen Freitag, 05.07.2019, und Sonntag, 07.07.2019, wurde dabei von den Tätern die Verglasung beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

