POL-AUR: Aurich - Einbruch ins Schulzentrum Aurich - Büroeinbruch Südbrookmerland - Fahrzeug beschmiert Aurich - Fehler beim Abbiegen Aurich - Unfallflucht Wiesmoor - Hoher Sachschaden

Aurich - Einbruch ins Schulzentrum: Zwischen Dienstagnachmittag, 09.07.2019, und Mittwoch, 10.07.2019, 08.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Sekretariat der IGS in Aurich, Am Schulzentrum, ein. Die Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und konnten dadurch in das Gebäude gelangen. Es wurden mehrere Schränke von ihnen durchsucht. In der gleichen Zeit wurde am Gebäude der BBS II ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und das Sekretariat durchsucht. Zur Tatausführung wurden in diesem Gebäudeteil von den Tätern zudem zwei weitere Türen aufgebrochen. Über erlangtes Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Büroeinbruch: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag, 11.07.2019, in ein Büro in Aurich, Kirchdorfer Straße, ein. Die Täter hatte ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren dadurch in das Gebäude eingestiegen. Das Büro wurde den Tätern durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Fahrzeug beschmiert: Unbekannte Täter begaben sich am Dienstag, 09.07.2019, zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, auf ein Grundstück im Mirabellenweg. Dort beschmierten sie großflächig mit einem roten Stift den Lack und die Frontscheibe eines PKW Opel Astra. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Südbrookmerland, 04942/1337, erbeten.

Aurich - Fehler beim Abbiegen: Auf der Esenser Straße in Aurich, Ortsteil Sandhorst, kam es am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 28-jährige Fahrerin eines PKW Renault befuhr den linken der beiden für ihre Fahrtrichtung vorhanden Fahrstreifen und wollte nach links in den Sandhorster Loog abbiegen. Dabei beachtete sie nicht, dass ihr ein PKW Opel entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem nicht nur die Unfallverursacherin sondern auch die 57-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzte wurde. Der Sachschaden wird auf 13.000,- EUR geschätzt.

Aurich - Unfallflucht: Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Montag, 08.07.2019, und Dienstag, 09.07.2019, 18.00 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Zeit in Aurich, Von-Bodelschwingh-Straße, gegen einen geparkten PKW Ford gefahren und hatte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR verursacht. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Wiesmoor - Hoher Sachschaden: Zu einem hohen Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen kam es bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 17.10 Uhr in Wiesmoor auf der Oldenburger Straße. Der 23-jährige Fahrer eines PKW VW Golf wollte von einem Firmengelände auf die Oldenburger Straße einbiegen und übersah dabei einen Renault Traffic, der von links kommend in Richtung Hinrichsfehn fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000,- EUR. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, wobei der Golffahrer vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

