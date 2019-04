Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Scheinwerfer geklaut und Autohausmitarbeiter angefahren ++ Schon wieder ein gestohlenes Fahrrad ++ Fahrerin ins Krankenhaus - Auto Totalschaden ++ Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall ++ u.a.

Friedberg (ots)

Schon wieder ein geklautes Fahrrad

Bad Nauheim: Eine wahre Erfolgssträhne beim "Einsammeln" geklauter Räder hat der Schutzmann vor Ort Bernd Büthe derzeit. Erst vorletzte Woche konnte der Schutzmann zwei geklaute Fahrräder und die dazugehörigen Tatverdächtigen in Bad Nauheim ermitteln. Am Freitag dann der erneute Erfolg: Kaum hatte er den Polizeiposten in Bad Nauheim verlassen kontrollierte er auf dem Marktplatz gegen 11.40 Uhr einen 50-jährigen Bad Nauheimer und dessen mitgeführtes Fahrrad. Schnell stellte sich heraus, dass das Rennrad im Sommer 2016 in Offenbach geklaut wurde. Der Bad Nauheimer gibt an das Fahrrad gefunden zu haben. Ob dies stimmt bedarf der weiteren Ermittlungen. Dann jedenfalls hätte sich der Nauheimer einer Fundunterschlagung strafbar gemacht.

*

Scheinwerfer geklaut und Autohausmitarbeiter angefahren

Bad Vilbel: Am Montag, gegen 11.35 Uhr, entdeckte ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Alten Frankfurter Straße zwei Männer auf dem Gelände, die gerade mehrere Fahrzeugteile in ihren weißen Kastenwagen einluden. Dabei handelte es sich um gebrauchte Scheinwerfer von Fahrzeugen im Wert von rund 2000 Euro, die in einem Container auf dem Autohaus-Gelände lagerten. Als der Mitarbeiter die beiden Männer ansprach, bestiegen die Ertappten ihren Kleintransporter und wollten davon fahren. Dabei übersahen sie aber offenbar den Mitarbeiter und fuhren rückwärts gegen diesen. Aufgrund der so erlittenen Verletzungen kam der Mitarbeiter mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo eine Beinverletzung bei ihm diagnostiziert wurde. Die beiden Diebe konnten durch weitere Mitarbeiter an der Wegfahrt gehindert werden und wurden schließlich von der Polizei festgenommen. Es handelt sich um einen 48-jährigen und 28-jährigen Polen, die nun eines räuberischen Diebstahls verdächtigt werden.

*

Fahrerin ins Krankenhaus - Auto Totalschaden

Büdingen: Schwere Verletzungen zog sich eine 45-jährige Gedernerin am Montagabend, gegen 20.35 Uhr, bei einem Unfall zu. Auf der nassen Fahrbahn der Landstraße 3193 zwischen Büdingen und Bindsachsen kam die Fahrerin vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei kleinere Bäume. Während die Fahrerin mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus kam, musste ihr PKW mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.

*

Stoßstange beschädigt

Büdingen: Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Düdelsheimer Straße stieß ein Parkplatznutzer am Montag, zwischen 14.10 und 15.10 Uhr, gegen die Stoßstange eines schwarzen Audi A6 und verursachte damit einen Schaden von rund 1500 Euro an dieser. Da der Unfallverursacher nicht seinen gesetzlichen Pflichten nachkam, bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, um Hinweise auf diesen.

*

E-Bikes aus Transporter geklaut

Butzbach: Einen Wert von fast 14.000 Euro haben die drei Scott E-Bikes, die Diebe am vergangenen Wochenende in der Griedeler Straße entwendeten. Auf dem Gelände eines Fahrradhändlers schlugen die Täter die Scheibe eines Lieferwagens ein und konnten so an die Beute gelangen. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Außenspiegel abgefahren

Friedberg: Zeugen zu einer Unfallflucht in der Vorstadt zum Garten am gestrigen Montag sucht die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Zwischen 07.40 und 16.35 Uhr fuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines dort geparkten weißen Toyota ab und danach einfach davon. Am Toyota entstand ein Schaden von 400 Euro.

*

Räder ohne Schrauben

Hirzenhain: Alle 16 Schrauben mit denen die Räder eines blauen Ford Fiesta an diesem befestigt waren, entwendete ein Dieb zwischen 11 und 17.30 Uhr am Montag. In dieser Zeit stand der Fiesta auf einem Parkplatz an der Klostermauer. Wer Hinweise zu einer Person geben kann, die sich an dem PKW zu schaffen machte, wird gebeten sich bei der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, zu wenden.

*

Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Nidda: In der Schillerstraße bremste ein 45-jähriger Autofahrer aus Nidda am Montagabend, gegen 21 Uhr seinen Mercedes plötzlich ohne erkennbaren Grund für eine dahinterfahrende Autofahrerin stark ab. Die 18-jährige Autofahrerin konnte vermutlich aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem VW auf den Mercedes auf. Die 18-Jährige, ihre Beifahrerin und zwei Mitfahrerinnen im Mercedes verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die beiden letztgenannten kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. An den Autos entstanden Schäden von rund 5000 Euro.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell