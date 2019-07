Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Kabeltrommel entwendet Spiekeroog - Diebstahl einer Handkreissäge

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Kabeltrommel entwendet: Zwischen dem 25.06.2019 und Montag, 08.07.2019, drangen unbekannte Täter in das ehemalige Bahnhofsgebäude in Wittmund, Am Bahnhof, ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Holzschiebetür um in das Gebäude zu gelangen. Hier wurde eine weitere Tür beschädigt und anschließend der Diebstahl begangen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Spiekeroog - Diebstahl einer Handkreissäge: Unbekannte Täter entwendeten in Spiekeroog eine Handkreissäge. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 04.07.2019, 13.00 Uhr, und Dienstag, 09.07.2019, 07.30 Uhr. Die Akku-Handkreissäge der Marke Makita befand sich in einer Metallkiste bei einer Baustelle im Tranpad. Die Kiste selbst war mit einem Vorhängeschloß gesichert, das von den Tätern aufgebrochen wurde. In der Kiste befanden sich noch weitere Werkzeuge, die aber nicht entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Spiekeroog, 04976/319, erbeten.

