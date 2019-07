Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - PKW beschädigt und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - PKW beschädigt und geflüchtet: Am Dienstag, 09.07.2019, stand zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Aurich, Graf-Ulrich-Straße, ein VW Caddy geparkt. Vermutlich war in dieser Zeit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Parkmanöver gegen den Caddy gefahren und hatte dadurch am VW einen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 0494/606-2115, zu melden.

