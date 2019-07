Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Trunkenheitsfahrt

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Trunkenheitsfahrt: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montag, 08.07.2019, gegen 17.40 Uhr in Wittmund auf der Esenser Straße, ein PKW Dacia angehalten. Bei der Überprüfung des 60-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von ca. 1,24 Promille. Eine Blutprobe wurde daher entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Friedeburg - Hoher Sachschaden: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 07.07.2019, gegen 20.00 Uhr in Friedeburg, Ortsteil Wiesedermeer. Der 31-jährige Fahrer eines Opel Zafira wollte von der Radarstraße nach rechts in die Müggenkruger Straße abbiegen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug aufgrund Unachtsamkeit zu weit nach links, so dass er ein Verkehrszeichen überfuhr, das auf der dortigen Verkehrsinsel stand. Durch diese Unachtsamkeit entstand ein Schaden von ca. 11.000,- EUR.

