Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Rollerfahrer schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Großheide - Rollerfahrer schwer verletzt: Ein 26-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr am Montag, 08.07.2019, gegen 20.00 Uhr in Großheide den Linienweg in Richtung Großheide. An der Kreuzung zur Straße Friederikenfeld übersah er dabei den von rechts kommenden 17-jährigen mit seinem Motorroller. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die 16-jährige Beifahrerin im PKW erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell