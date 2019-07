Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Körperverletzungen Aurich - Brand einer Mülltonne Südbrookmerland - Gefährliche Körperverletzung Ihlow - Feuer an einem Holzhäuschen

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Körperverletzungen: In der Nacht zu Sonntag, 07.07.2019, war es gegen 01.40 Uhr im Auricher Ortsteil Wiesens zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Beteiligt waren hierbei vier Personen im Alter zwischen 21 und 41 Jahren. Ein Beteiligter hatte in dessen Verlauf Verstärkung herbeigerufen, so dass letztlich ca. 20 Personen in der Straße Am Sandkrug erschienen. Die Gruppe ließ sich zunächst durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigen, so dass weitere Polizeikräfte herbeigerufen wurden. Erst dadurch und dem Einsatz von Pfefferspray war die Ruhe wiederherzustellen. Sowohl am Einsatzort als auch am Auricher Krankenhaus, wo die Beteiligten ärztlich versorgt wurden, waren Streifenwagen längere Zeit vor Ort, um deeskalierend zu wirken.

Aurich - Brand einer Mülltonne: Im Grünen Weg in Aurich kam es am Sonntag, 07.07.2019, gegen 23.00 Uhr zum Brand einer Papiermülltonne, die am Straßenrand stand. Diese wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Flammen konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Derzeit wird von einer Brandstiftung als Ursache ausgegangen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Gefährliche Körperverletzung: In Südbroomerland kam es am Sonntag, 07.07.2019, gegen 04.00 Uhr in der Straße Am Abelitzkanal zu einer Streiterei, bei der die Polizei und ein Rettungswagen eingesetzt waren. Mehrere Personen hatten dort gefeiert, wobei es zwischen zwei Personen zu Streitereien gekommen war. In dessen Verlauf hatte der später 43-jährige Beschuldigte zunächst die Feier verlassen und war kurz darauf mit einem Messer bewaffnet wieder zurückgekommen. Als er hier erneut auf seinen 30-jährigen Kontrahenten traf, stach er mit dem Messer zu und verletzte diesen im Bauchbereich. Mit einem Rettungswagen wurde die schwer verletzte Person ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Beschuldigte stand bei seiner Tathandlung unter Alkoholeinfluss.

Ihlow - Feuer an einem Holzhäuschen: Am Sonntag, 07.07.2019, kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in Ihlow, Friesenstraße. Ein Bewohner des brandbetroffenen Objektes hatte mit einem Gas-Unkrautbrenner gearbeitet und dadurch vermutlich, bedingt durch Funkenflug, das Holz des Gebäudes sowie dessen Isolierung in Brand gesetzt. Durch eigenes Handeln sowie den schnellen Einsatz der Feuerwehren aus Riepe, Ochtelbur und Ihlow, eingesetzt waren 10 Fahrzeuge mit ca. 50 Wehrleuten, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf 5.000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell