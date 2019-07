Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Spiekeroog - Mit Pedelec gestürzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen auf Spiekeroog mit dem Pedelec gestürzt. Er fuhr gegen 8 Uhr auf der Straße Up de Höcht in Richtung Gartenweg. Offenbar verlor er aufgrund von Fahrbahnunebenheiten und möglicherweise unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zum Festland gebracht.

