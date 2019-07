Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Roller entwendet: Vom Gelände der Aral-Tankstelle in Aurich, Leerer Landstraße, wurde von unbekannten Tätern am Montag, 08.07.2019, ein Motorroller entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 23.00 Uhr und 23.40 Uhr. Zu der Zeit stand der weiße Roller der Marke Geda-Dechentreiter, Versicherungskennzeichen 180 RIX, neben der Waschhalle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Vorfahrtsverletzung: Auf der Bundesstraße 210 in Aurich, Ortsteil Middels, kam es am Dienstag, 09.07.2019, zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Fahrerin eines PKW Ford bog gegen 08.55 Uhr vom Feldangerweg nach links auf die B210 in Richtung Wittmund ein und beachtete dabei nicht, dass aus Richtung Aurich ein PKW Mercedes kam und vorfahrtberechtigt war. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Ford sich überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Ein Ersthelfer hatte der Frau aus dem Fahrzeug geholfen. Durch den Unfall wurden die Unfallverursacherin sowie die beiden Insassen des Mercedes, der 51-jährige Fahrer sowie seine 47-jährige Beifahrerin, leicht verletzt. Vorsorglich wurden alle drei Personen jedoch mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war aufgrund des Unfalles für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Aurich - Parkplatzunfall: Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montag, 08.07.2019, in Aurich, Breiter Weg. Auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters stand zwischen 15.30 Uhr und 16.40 Uhr ein PKW BMW geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Zeit gegen das Fahrzeug gefahren und hatte dabei einen Schaden in Höhe von ca, 1.500,- EUR verursacht. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Ihlow - Vorfahrt missachtet: In Riepe kam es am Montag, 08.07.2019, gegen 20.15 Uhr zu einer Vorfahrtsverletzung. Der 40-jährige Fahrer eines PKW Daewoo kam aus dem Dobbenweg und wollte die Emder Straße überqueren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines PKW Skoda, der die Emder Straße in Richtung Emden befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Der Sachschaden war jedoch erheblich. Dieser wird auf 10.000,- EUR geschätzt.

